Denunce penali per chi si trova fuori casa senza reali esigenze. Le Forze dell’Ordine denunceranno queste persone ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale come disposto dal DPCM.

Denunce penali per chi non ha necessità

In virtù del proseguire di comportamenti non conformi a quanto stabilito dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo e constatato il progredire del contagio da Covid 19 anche sul nostro territorio, sono stati intensificati i controlli da parte delle Forze dell’Ordine. Chiunque venga trovato fuori di casa senza comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità inderogabili, sarà denunciato ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale come disposto dal DPCM.

Persone in giro senza urgenze

Nonostante i numerosi richiami a restare in casa, infatti, ci sono persone che continuano a uscire senza particolari urgenze, violando le misure contenute nei decreti emessi a tutela dalla salute di tutti e finalizzate al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. I decreti emanati per l’emergenza in corso prevedono, per le violazioni delle misure in essi contenute, l’imputazione per il reato previsto dall’art. 650 Codice Penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), che sanziona chi trasgredisce alle norme contenute nei decreti che proibiscono di spostarsi senza motivo.

