Demolito l’angolo della cascina «del Francese», ora pedoni e veicoli saranno più sicuri

«Un’operazione attesa da anni e finalmente realizzata per la sicurezza di tutti i cittadini!» Usa queste parole il sindaco di Pogliano Milanese Carmine Lavanga per esprimere la propria soddisfazione per l’intervento eseguito nelle prime ore della mattinata di oggi.

Un intervento atteso da tempo che permetterà di allargare il marciapiede

Intervento che prevedeva l’abbattimento dell’angolo della Cascina «del Francese» di via Oberdan. Cascina del Francese o Mulino Doppio o Mulino dell’Oca, come la si voglia chiamare prospiciente la via Oberdan all’altezza del Ponte Marinai d’Italia, demolita per la messa in sicurezza dei pedoni e dei veicoli in transito.

Un grande progetto previsto per il futuro sull'area dove sorgeva la cascina oggi abbandonata

Grazie alla demolizione dell’angolo sarà, infatti, allargato il marciapiede che si collegherà con il tratto di ciclabile che porta alla piazza del Mercato. «Tutto questo in attesa di realizzare un grande progetto nell’area dove sorge la cascina - afferma il primo cittadino poglianese - desidero ringraziare la proprietà, l’ufficio tecnico del Comune per essere riusciti ad abbattere l’angolo di quello che è ormai un rudere in modo da realizzare il marciapiede».