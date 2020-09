Demolita la storica mensa comunale VIDEO

Demolita la storica mensa comunale di via Castelli Fiorenza a Rho.

Demolita la storica mensa comunale

Questa mattina, giovedì 17 settembre, sono iniziati i lavori per demolire la storica mensa dei dipendenti comunali di Rho, in via Castelli Fiorenza. Negli anni era poi diventata la mensa dei poveri della Caritas dove i bisognosi tutti i giorni potevano trovare un pasto caldo. Al posto di questo edificio verrà costruita la piazza del nuovo teatro.

TORNA ALLA HOME