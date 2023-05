Davano cartoline in cambio di soldi: cacciati dalla città

Dicevano di raccogliere fondi per i detenuti dando una cartolina, allontanati: è successo a Legnano.

Cartoline in cambio di soldi, allontanati

Li si vedeva muoversi nel centro cittadino, in piccoli gruppi, tutti di età compresa tra i 30 e i 40 anni. Si spostavano tra Piazza San Magno e Corso Garibaldi dove fermavano i passanti dicendo di raccogliere fondi per le famiglie dei detenuti nelle carceri. In cambio avrebbero dato delle cartoline. E' quanto ha scoperto la Polizia di Stato a Legnano. Da qualche tempo infatti chi si trovava nel cuore della città era stato fermato da questi gruppetti. Dicevano di aver bisogno di soldi per aiutare le famiglie dei carcerati e, se ricevevano delle offerte, lasciavano delle cartoline in omaggio. Intervenuti, i poliziotti hanno scoperto come stavano le cose: si trattava di soggetti tutti italiani, già destinatari di Fogli di via da altri comuni del nord Italia tra cui Milano e Torino, tutti estranei dal territorio di Legnano. Nei loro confronti sono state emesse sanzioni amministrative così come previsto per la violazione del regolamento di Polizia urbana (che ha recepito il Pacchetto sicurezza Minniti decreto legge numero 14 del 2017) per una somma pari a 100 euro (chiedevano insistentemente ai passanti di donare qualcosa, in maniera molesta). Le cartoline sono state sequestrate ed è stato applicato l'ordine di allontanamento, propedeutico al Daspo urbano. I soggetti erano privi della necessaria autorizzazione per la raccolta fondi, non avevano con loro nè mostravano ai passanti segni distintivi riconducibili a presunte e/o fantomatiche associazioni. Gli agenti hanno anche scoperto che i tizi aveva già agito in altre province d'Italia e, in alcune circostanze, erano anche stati deferiti alle rispettive Procure.

Il servizio

Gli agenti sono intervenuti nell'ambito dei controlli del territorio per il contrasto delle situazioni di degrado urbano, tutto nell'ambito dell'attività di osservazione e controllo del territorio per evitare situazioni che causano degrado e insicurezza.