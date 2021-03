Darsena: al via la riqualificazione dell’area

Darsena del Villoresi a Castano Primo: iniziata la riqualificazione della zona.

Darsena del Villoresi: ecco cosa sta accadendo

Fervono i lavori lungo il Villoresi; in molti si sono chiesti cosa stesse succedendo ed è notizia di oggi, venerdì 5 marzo 2021, che è iniziata la sua riqualificazione.

Ad ufficializzare la notizia il sindaco Giuseppe Pignatiello:

“Dopo l’avvio della riqualificazione dell’area Ex Borri su via Gallarate, in questi giorni è partita anche la riqualificazione degli edifici abbandonati lungo la Darsena del Villoresi!

Proprio in settimana si è conclusa la procedura di fallimento a seguito di acquisto da parte di un nuovo privato, e dopo la nostra Ordinanza comunale di ottobre la proprietà ha provveduto a rimuovere e smaltire ogni singolo rifiuto abbandonato dagli incivili negli ultimi anni”.

“La sfida per la città? La riqualifica delle zone abbandonate”

Ha continuato il primo cittadino:

“Questa è la grande sfida della nostra Castano, un obiettivo che purtroppo nessuno era riuscito a raggiungere in passato: la rigenerazione e riqualificazione delle aree abbandonate della nostra città. Questo è semplicemente il segno di quanto, grazie agli investimenti realizzati, Castano sia tornata ad essere un punto di riferimento attrattivo su tutto il territorio.

Dopo l’area tessitura Ex Borri, e dopo la riqualificazione di questa zona lungo la Darsena, si sta già muovendo qualcosa per un’altra area abbandonata vicino alla Stazione”.

Le parole del Comitato per Castano

Era novembre quando il Comitato per Castano aveva presentato un’interpellanza in Consiglio comunale perché la zona venisse pulita dai rifiuti presenti ormai da troppo tempo.

In queste ore, il gruppo di opposizione ha scritto:

“Con soddisfazione documentiamo che sono in atto presso l’edificio della ex Darsena posto lungo il canale Villoresi, operazioni di pulizia e smaltimento rifiuti (anche tossici come lastre di eternit). Un primo passo verso quello che auspichiamo possa essere un progetto più completo di riqualificazione di un’area ormai da diversi anni in deprimente (e alquanto pericoloso) stato di degrado come sono, purtroppo, molte altre realtà sul territorio di Castano Primo.

Come gruppo di Opposizione ci sia permesso evidenziare i nostri meriti e la conseguente soddisfazione nell’aver sollevato, con apposita interpellanza presentata nel Consiglio Comunale del 30/11/2020 e corredata da vasta documentazione fotografica raccolta nel corso di diverdi mesi, il problema del degrado, sporcizia e pericolosità della ex Darsena, tanto da aver indotto l’Amministrazione a porre attenzione al problema”.

“Il nostro? Un impegno attivo”

Poi hanno continuato:

“E’ questo il tipo di Politica che ci piace fare: un impegno attivo, che non considera interessi politici di qualsivoglia colore, ma attento a Castano, ai suoi cittadini e al suo territorio.

Il Comitato per Castano continuerà a tenere sotto controllo lo stato dei lavori e le problematiche di degrado che interessano, sia la ex Darsena, che le diverse aree dismesse presenti nel territorio della nostra Città che necessitano di progetti di riqualificazione”.