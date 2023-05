Danno fuoco all'ex ospedale e filmano la scena: denunciati a piede libero due ragazzi

Hanno primo imbrattato i muri di una stanza dell'ex ospedale di Garbagnate e dopo hanno appiccato il fuoco filmandosi con i cellulari: i Carabinieri hanno denunciato a piede libero due giovani di 18 e 18 anni.

Appiccano il fuoco nell'ex ospedale: denunciati due giovani

Nel pomeriggio di ieri, 1 maggio 2023, a Garbagnate Milanese, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà per concorso in danneggiamento seguito da incendio due giovani italiani di 18 e 19 anni, entrambi incensurati.

I Carabinieri sono intervenuti, alle ore 14, unitamente ai Vigili del Fuoco di Garbagnate Milanese, presso un'ex struttura ospedaliera sita in viale Forlanini ove era stato segnalato un incendio.

Trovati due giovani con accendini e spray

Giunti tempestivamente sul posto, gli operanti hanno rintracciato i due giovani all'interno di un altro padiglione abbandonato adiacente alla struttura in fiamme trovandoli in possesso di bombolette spray ed accendini occultati all’interno dei loro zaini. Nei telefoni cellulari a loro in uso sono stati poi trovati numerosi video da loro registrati in cui si riprendevano mentre imbrattavano i muri della struttura ed appiccavano l’incendio.

I telefoni cellulari ed il materiale rinvenuti sono stati sequestrati mentre i locali interessati dalle fiamme sono stati dichiarati inagibili. Nessuno è rimasto ferito.