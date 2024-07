Danni alla pavimentazione del parco giochi, vandali presi dalla Polizia Locale

Nuovo episodio di vandalismo a Magnago: a farne le spese è stata la nuova pavimentazione dei giochi posizionati al Parco Lambruschini.

Danni al parco giochi, responsabili presi grazie alla segnalazione di un cittadino

Grazie alla segnalazione di un cittadino, la Polizia Locale è prontamente riuscita a indentificare i responsabili che sono stati convocati in Comando per i provvedimenti del caso, tra i quali il risarcimento del danno provocato.

L'appello della Polizia Locale: "Se assistete a vandalismi, segnalateli tempestivamente"

La Polizia Locale spiega:

"Purtroppo continuano a ripetersi questi fatti di inciviltà e mancanza di rispetto per i beni altrui, in particolare per i beni pubblici senza pensare che si tratta di beni di tutti ed i cui costi di riparazione ricadono poi sull’intera comunità. Si invitano ancora una volta i cittadini che assistono a episodi di questo genere a segnalarli tempestivamente alla pattuglia della Polizia Locale al numero 328.1506156, in modo da poter intervenire e permettere di identificare i trasgressori consentendo così l’addebito dei costi di riparazione o sostituzione di attrezzature, giochi eccetera. Occorre la collaborazione di tutti per diffondere il rispetto della 'cosa pubblica' ed evitare il ripetersi di atti vandalici".

Nella foto di copertina: l'ingresso al Parco Lambruschini