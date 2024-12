Danneggiati gli specchietti di 15 auto nella notte

Danneggiati gli specchietti di 15 auto in via Lazzaretto a Nerviano.

Una brutta sorpresa per i proprietari di ben 15 auto che si trovavano parcheggiate lungo la via Lazzaretto a Nerviano. La mattina di oggi, venerdì 20 dicembre 2024, si sono infatti trovati le loro vetture con gli specchietti spaccati.

La protesta

"E' già la seconda volta che accade - afferma Massimo Cozzi, ex sindaco e oggi capogruppo della lista di minoranza Con Nerviano-Gin-Lega - Provvederemo a scrivere alle autorità competenti per chiedere da subito maggiori controlli nella via".