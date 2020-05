Danneggiata l’auto del sindaco di Bareggio

Un graffio sul portellone e la targa imbrattata con vernice rossa. Nella notte ignoti hanno danneggiato l’auto del sindaco di Bareggio Linda Colombo (Lega), parcheggiata sotto casa sua.

Danneggiata l’auto del sindaco: atto vandalico o atto mirato?

L’episodio è stato denunciato ai Carabinieri della Stazione di Bareggio, che hanno avviato le indagini per cercare di risalire all’auto del gesto.

“Chi deve dirmi qualcosa mi contatti: rispondo a tutti”

“Sono gesti che si qualificano da soli e che, fortunatamente, non rappresentano la comunità di Bareggio – ha commentato il primo cittadino – Invito chi ha qualcosa da dirmi, anziché “parlare” in questa maniera stupida e volgare, a contattarmi attraverso i canali istituzionali: non mi sono mai tirata indietro e ho sempre risposto senza problemi a tutti, anche a chi ha avuto delle critiche o delle lamentele da fare. Detto ciò, continueremo a lavorare con entusiasmo e determinazione come abbiamo fatto finora”.

