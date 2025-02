Danneggia e imbratta il santuario: denunciato

Danneggia e imbratta il Santuario della Madonna di Dio'l sa di Parabiago: denunciato.

Si era accampato fuori dal Santuario della Madonna di Dio'l Sa (che si trova sul territorio di Parabiago ma sotto la Parrocchia Maria Madre della Chiesa di Nerviano), tra sporcizia, rifiuti e imbrattando anche il portone della chiesa con escrementi. Triste protagonista del fatto è un uomo, 41enne residente a Parabiago ma ora senza fissa dimora, che ha creato non poco scompiglio nei giorni scorsi. Sul fatto era intervenuto anche il circolo di Legambiente: "Ci spiace moltissimo evidenziare l'ennesima notizia di vandalismo subito ai danni del Santuario Madonna di Dio 'l sa, Monumento Nazionale, poco valorizzato e tutelato del nostro territorio. Gli sforzi dei circoli Legambiente e volontari di Riapriamo il Santuario, purtroppo non vengono ascoltati. Ci auspichiamo che questa può essere un'occasione che possa contribuire a impegnare le amministrazioni comunali di Parabiago e Nerviano a impegnarsi in azioni necessarie a valorizzare questo patrimonio".

La denuncia

L'uomo, che ha ammesso quanto da lui compiuto, è stato denunciato dai Carabinieri per danneggiamento e imbrattamento.