Danneggia due auto e scappa: presa e "denunciata" dalla Polizia Locale

Danneggia due veicoli e scappa, senza lasciare nessun biglietto sul tergicristallo ma, grazie alle telecamere di sorveglianza posizionate in paese, viene presa poche ore dopo dagli agenti del Comando Unico di Polizia Locale Nerviano-Pogliano.

L'episodio nella notte in piazza della Repubblica

I fatti: L’episodio si è verificato nella notte tra domenica e lunedì in piazza della Repubblica. Un Suv in manovra provocava il danneggiamento di due veicoli in sosta, uno dei quali rimaneva senza il paraurti. Un cittadino presente nella zona riusciva a vedere l’auto, senza riuscire a prendere il numero di targa, responsabile del gesto e a comunicarlo, nella mattinata di lunedì agli agenti del comando di Polizia Locale.

Rintracciata attraverso le telecamere posizionate in paese

Attraverso la video sorveglianza del Comune gli agenti del comando poglianese riuscivano a verificare il percorso fatto dal conducente del Suv all interno del paese sino ad accertare il suo ingresso in un abitazione di Pogliano. Veniva subito effettuato un sopralluogo e veniva effettivamente trovato il Suv danneggiato. La conducente rintracciata ammetteva le proprie responsabilità e veniva sanzionata per omissione di fermata in caso di incidente al fine di comunicare i propri dati. Venivano poi rintracciati e convocati i proprietari delle auto danneggiate ai quali venivano forniti i dati necessari ai fini assicurativi per ottenere il risarcimento.

Le telecamere posizionate dal sindaco per una maggiore sicurezza stanno dando risultati importanti

Non è la prima volta che le telecamere posizionate in paese permetto agli uomini del comandante Stefano Palmeri di portare a termine una operazione. In passato sono stati fermati un uomo che ha sparato dei fuochi d’artificio sulla piazza del Comune per festeggiare il compleanno della fidanzata, sanzionato con 500 euro, un gruppo di giovani che ha rubato una bicicletta di valore posteggiata all’esterno di un negozio del centro storico e un ragazzino che ha picchiato un coetaneo nel parco situato vicino al Tigros. Occhio del Grande Fratello posizionati dal sindaco Carmine Lavanga con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza anche dal punto di vista della viabilità.