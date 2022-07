Dalla Rhodense alla Lucchese sognando la serie A

Dopo Victor, Accademia Inter e Rhodense una nuova esperienza di vita per il 14enne di Rho

Vestirà la maglia dei Giovanissimi della Lucchese

Dalla Rhodense alla Lucchese, dal mondo dei dilettanti a quello dei professionisti consapevole che per poter fare in modo che il suo sogno si avveri, quello di giocare un giorno in serie A, la strada è ancora tanta così come i sacrifici da affrontare, prima di tutto la lontananza da casa. Sta preparando le valige per trasferirsi, il prossimo 18 agosto data prevista per il ritiro, a Lucca, Alexander Joshua Uccellini, 14 anni che nella prossima stagione che prenderà il via a settembre vestirà la maglia dei Giovanissimi della Lucchese.

Vivrà in un convitto e frequenterà la prima superiore in un istituto tecnico con indirizzo turismo

Alexander vivrà in un convitto, avrà un tutor tutto per lui, considerata la giovane età, frequenterà il primo anno di un istituto tecnico con indirizzo turismo ma soprattutto si allenerà con la maglia rosso e nera della Lucchese a contatto con i giocatori della prima squadra che prenderanno parte al campionato di serie C.

Una nuova esperienza di vita per il giovane rhodense cresciuto nella Victor Rho passato all’Accademia Inter e successivamente per due stagioni alla Rhodense dove è stato visto da un osservatore della Lucchese che ha contattato la famiglia del giovane per proporre il trasferimento a Luca di Alexander. «Sarò uno dei più piccoli della squadra ma sono molto contento di affrontare questa nuova esperienza - racconta il giovanissimo campione - Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni, gli allenatori e i professori della mia nuova scuola»