Dal Sempione direttamente in autostrada e al Centro di Arese grazie a una nuova strada

La realizzazione della nuova arteria che sta per essere completata servirà a sgravare l’attuale via Lainate dal traffico pesante.

La nuova arteria collegherà la Statale 33 con l’ingresso della Laghi

Una nuova strada che collegherà la statale 33 del Sempione, direttamente con il casello autostradale di Lainate e con il Centro commerciale di Arese. E’ a buon punto la realizzazione dell’opera tanto attesa dai cittadini e dagli automobilisti della zona. Prevista nell’ambito delle opere di compensazione per la quinta corsia autostradale della Milano-Laghi, la realizzazione della nuova arteria che sta per essere completata servirà a sgravare l’attuale via Lainate dal traffico pesante e da quello verso il casello autostradale e il centro commerciale Il Centro.

Oltre alla nuova strada anche una pista ciclabile dal Sempione fino a Cascina Bruciata

Oltre alla nuova arteria sarà realizzata una pista ciclabile nel tratto di via Lainate dalla Statale del Sempione fino a Cascina Bruciata. Previsto dunque lo sdoppiamento della via Lainate con la realizzazione di questa nuova arteria, in questo modo la «vecchia» via Lainate diventerà una strada urbana a tutti gli effetti, il traffico automobilistico diretto al centro commerciale e al casello autostradale sarà dirottato, ma soprattutto quello pesante saranno dirottati sulla nuova via Lainate.

La vecchia via Lainate diventerà una strada urbana a tutti gli effetti

L’ingresso alla nuova arteria che collegherà la Statale del Sempione con il casello autostradale è posizionato 200 metri dopo il semaforo del Sempione in direzione di Lainate. Qui, una grossa rotonda, già realizzata, permetterà l’ingresso delle auto che costeggeranno la via Lainate, la dove una volta c’erano solamente terreni agricoli, attraverseranno via Cantù (all’altezza del benzinaio) e si dirigeranno verso l’autostrada e il Centro di Arese. La nuova strada dovrebbe essere aperta tra un paio di mesi