Dal campo da calcio al palcoscenico per aiutare Rho Soccorso

Dal campo da calcio al palcoscenico dell’auditorium comunale di via Meda a Rho con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare a Rho Soccorso. E’ questo l’obiettivo della Victor calcio la società legata all’oratorio San Carlo di via Bettinetti.

Il presidente Fabio Paggiaro: "Ci piace far percepire che la Victor è vicina alle altre associazioni della città"

«Ci piace molto l’idea di far percepire Victor come una realtà attenta al territorio è vicina ad altre associazioni meritevoli tanto se non di più di Victor stessa - afferma il presidente del sodalizio giallo-verde Fabio Paggiaro - Con il patrocino del Comune abbiamo pensato di organizzare una serata benefica in programma sabato 24 per la raccolta di fondi per Rho Soccorso». L’ingresso alla serata è gratuito: chi verrà potrà decidere di fare un offerta e l’incasso sarà interamente devoluto alle tute arancioni rhodensi.

L'attore principale dello spettacolo sarà l'allenatore della prima squadra Emilio Scicchitano

« L’attore principale è una nostra conoscenza ovvero Emilio Scicchitano il mister della nostra prima squadra - spiega Paggiaro - La commedia dal titolo “Il tempo non è galantuomo” sarà molto divertente, non potrebbe essere diversamente considerato l’attore principale. Contiamo sulla presenza di tutti - conclude il presidente della Victor Rho».