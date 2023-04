Dairago piange Ugo Macchi, timpanista e volontario del paese

La comunità di Dairago è in lutto per la scomparsa di Ugo Macchi, timpanista della banda e volontario del paese. Aveva 68 anni.

Si è spento nei giorni scorsi all'età di 68 anni Ugo Macchi, timpanista della banda musicale e un volontario impegnato sul fronte Piedibus. Oltre a questo, Macchi era anche impegnato in tante attività e progetti a favore della comunità in cui operava. Sempre a disposizione delle varie realtà e associazioni locali. A ricordarlo anche il Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo, realtà, quest'ultima, che coincideva col suo paese di origine.

Così la Bandairago ha tracciato un ricordo dello stesso Macchi:

"Ciao Zio Ugo. Com’è difficile scrivere queste parole! Quando sei arrivato in banda eri un vecchiarello (ah maledetta primavera!) ma il tuo impegno nell’imparare a suonare le percussioni è stato impagabile…quante risate! Chi di noi ti conosceva da prima e fuori dalla banda sapeva che per te l’impegno era una cosa seria e che in questa nuova passione avresti messo tutto te stesso come al solito".