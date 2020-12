Dairago piange Graziella: anima della contrada San Ginisi

Dairago piange Graziella Cavallo, che si è spenta a causa del Covid a 73 anni.

Dairago ha perso Graziella

Si è spenta per Covid all’età di 73 anni la dairaghese Graziella Cavallo. Molto conosciuta a Dairago per il suo impegno sociale, è venuta a mancare sabato a causa del Covid-19. Graziella lascia i figli Carla, Luisa e Gianpiero, il marito Luigi, il fratello Piero e cinque nipoti. La 73enne dairaghese si era ammalata di Covid a inizio novembre, così come il figlio Gianpiero. Tutti ricordano Graziella per la sua disponibilità e il suo sorriso.

Nata a Modica, in Sicilia, il 20 maggio 1947 e trasferitasi al Nord da bambina, Graziella ha iniziato la sua attività da sarta a Dairago, prima in un cortile dietro alla scuola materna e poi, a partire dal ’74, nel suo laboratorio, creato nello scantinato di casa. Graziella ha sempre partecipato al Palio, sin dalla sua fondazione negli anni ‘80. Anche la contrada San Ginisi ha commentato sui social: “Graziella ha sempre fatto parte attiva della contrada, era una figura importantissima e il ricordo di lei rimarrà sempre nei nostri cuori”.

