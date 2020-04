Dagli Usa il grande cuore di Paul per l’ospedale di Cuggiono

Dagli Usa arriva il grande gesto di solidarietà di Paul Bazzetta, originario di Cuggiono, per aiutare l’ospedale del suo paese natio.

Dagli Usa un aiuto per l’ospedale di Cuggiono

Aiuti all’ospedale di Cuggiono da un cittadino americano. Si tratta di Paul Bazzetta che abita in Wisconsin ed è parente di Elisabetta Bazzetta. “Due settimane fa, in piena emergenza Coronavirus, ho ricevuto un messaggio da un mio parente americano preoccupato per la situazione sanitaria in Italia – ha raccontato Elisabetta – Mi chiedeva come avrebbe potuto fare per aiutare l’ospedale di Cuggiono”. E così è stato.

Per leggere l’intero racconto e la storia di Paul si rimanda al numero di Settegiorni in edicola da venerdì 10 aprile e al nostro sfogliabile.

