Da venerdì a Rho scatta l'obbligo della mascherina nel centro storico

Chi non rispetterà l'ordinanza rischia una multa fino a 3mila euro

Mascherine obbligatorie anche nei mercati da quello istituzionale del lunedì a quelli previsti per Natale, agli eventi e alle manifestazioni

L'ordinanza scatterà nella mattinata di venerdì

Per garantire adeguate misure di contenimento del contagio da Covid 19 ed eventuali varianti, il sindaco Andrea Orlandi ha appena emesso una ordinanza che prevede l'obbligo di indossare la mascherina nel centro storico della città. L'ordinanza entrerà in vigore nella giornata di venerdì 3 dicembre nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 22

Queste le strade dove sarà obbligatorio indossarla

Queste le strade e le piazze dove sarà obbligatorio indossare la mascherina Piazza San Vittor, Piazza Visconti, Largo Mazzini, Largo Kennedy, Largo Casati Largo Don Rusconi, Via Madonna,

Via Matteotti, Corso Garibaldi (da Piazza San Vittore a via Italia), Via Italia (da Corso Garibaldi a via Meda) Via Meda (da Piazza Visconti a via Italia)

Mascherina obbligatoria anche nei mercati

Mascherine obbligatorie anche nei mercati da quello istituzionale del lunedì a quelli previsti per Natale, agli eventi e alle manifestazioni.

Si rischia una multa fino a 3mila euro

Gli agenti della Polizia locale effettueranno i controlli sull’applicazione dell’ordinanza, la cui violazione prevede l’applicazione delle sanzioni previste per legge da 400 fino a 3mila euro. "Valuteremo di apportare modifiche all’ordinanza o ulteriori restrizioni nel caso in cui le stesse si siano dimostrate insufficienti a garantire adeguate misure di contenimento del contagio - afferma il primo cittadino rhodense Andrea Orlandi -"