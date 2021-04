Dà una pistola in mano al nipotino 13enne e gli ordina di sparare al rivale d’amore

L’aggressione a Montichiari

Come riporta PrimaBrescia.it l’aggressione risale a venerdì sera, poco prima delle 20.30, quando un italiano di 31 anni – M.P – è rimasto ferito da un colpo alla spalla d’arma da fuoco mentre camminava lungo via Santa Scolastica in frazione Chiarini a Montichiari, Comune della Bassa bresciana. Soccorso dai volontari della Croce Bianca è stato trasportato all’Ospedale Civile di Brescia in Codice giallo e non versa in gravi condizioni. Il tutto sarebbe nato da un litigio scaturito per dissidi personali tra la vittima, classe 1989, e D.S.A. Dopo poche ore di indagini è stata trovata l’arma, una pistola a tamburo, utilizzata per ferire la vittima che è stata ricoverata in prognosi riservata al Civile di Brescia non in pericolo di vita. Ora la svolta e l’ingresso in scena del ragazzino utilizzato come “aggressore”. E’ stato lui a sparare, secondo gli inquirenti, su ordine del parente più grande.