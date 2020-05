Da Roma a Legnano in macchina con oltre 7 chili di cocaina nascosta in macchina: arrestato.

Da Roma a Legnano in macchina con oltre 7 chili di cocaina nascosta in macchina

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 21 maggio, il personale del Nucleo Radiomobile di Legnano ha fermato in viale Cadorna un’auto con a bordo un soggetto italiano class3 ’85 residente a Roma, pregiudicato disoccupato. Il soggetto alla richiesta del motivo per cui transitasse da Legnano essendo vietati ancora gli spostamenti tra regioni ha detto di essere stato da un’amica senza però fornir dei dettagli. I militari, si sono insospettiti dal suo comportamento, inoltre nel controllare i documenti dell’auto hanno appurato che la stessa era intestata ad un soggetto diverso dall’autista. Gli operanti hanno proceduto alla sua perquisizione personale nonché a quella del veicolo.

Durante la perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di 590 euro in contanti di cui non è riuscito a giustificare il possesso essendo anche disoccupato, ed anche tre banconote da 50 euro false. Gli operanti hanno notato anche un anomalia nel vano contenente la ruota di scorta che sembrava come modificato essendo molto più alto del normale e molto più largo rispetto alla ruota presente. Anche in questo caso l’uomo non ha saputo dare delle spiegazioni circa la anomalia rilevata.

I militari hanno chiesto l’ausilio dei cinofili della Guardia di Finanza di Malpensa per verificare se ci potesse essere la presenza di sostanze stupefacenti all’interno dell’auto dal momento che il soggetto aveva precedenti specifici per spaccio di sostanza stupefacente. I cani hanno segnalato la presenza di sostanze stupefacenti vicino allo schienale dei sedili posteriori dell’auto. E’ stato così scoperto che all’interno di un doppio fondo ricavato nel vano portabagagli da cui si accedeva elettronicamente abbassando i sedili c’erano 7,300 chili di cocaina già suddivisa in sette panetti. Il soggetto è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente e contorto presso la casa circondariale di Busto Arsizio a disposizione dell’ A.G. competente.

