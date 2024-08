Da Milano alla Versilia per rapinare orologi di lusso

Erano stati aggrediti e derubati dei loro Rolex lo scorso 4 agosto a Forte del Marmi proprio dopo essere usciti da un negozio di orologi. Sono stati presi dagli agenti della Questura di Milano.

Vittime una coppia di turisti, lui olandese di 62 anni, lei italiana di 59 che erano stati assaliti con dello spray urticante

Vittime una coppia di turisti, lui olandese di 62 anni, lei italiana di 59 che erano stati assaliti con dello spray urticante mentre uno dei rapinatori aveva colpito la donna a pugni a un occhio e alla testa. Gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno arrestato due marocchini di 19 anni anche sulla scorta dell'esperienza accumulate su rapine di orologi preziosi nel capoluogo lombardo.

Quella di Forte dei Marmi aveva modalità identiche ad altre commesse a Milano nell'ultimo periodo

Quella di Forte dei Marmi aveva modalità identiche ad altre commesse a Milano nell'ultimo periodo. Il bottino della rapina era stato di un Rolex di circa 45 mila euro e di un altro di 43 mila. Le indagini della Sezione Antirapine, anche con lo scambio scambio di informazioni con le Squadre Mobili di Lucca e Pisa e con il Commissariato di Forte dei Marmi hanno ricostruito le fasi salienti dell'episodio e individuato i responsabili: con loro anche due donne con la funzione di "palo".

I poliziotti hanno subito riconosciuto uno dei due autori: un marocchino foto segnalato alcuni giorni prima a Milano

I poliziotti hanno subito riconosciuto uno dei due autori: un marocchino foto segnalato alcuni giorni prima a Milano dove, dopo essersi qualificato come minorenne, era stato collocato in una comunità dalla quale era fuggito. Dagli accertamenti sulle banche dati, la Squadra Mobile è poi risalita all'identità del complice, un connazionale diciannovenne, con precedenti di polizia per furti e rapine commessi spesso in località turistiche. Le due donne sono state identificate per due sorelle di 21 e 30 anni di Pisa, entrambe gravate da precedenti di polizia.

Durante le perquisizioni sono stati trovati gli indumenti indossati nel corso della rapina

I quattro sono stati visti allontanarsi dalla Toscana a bordo di un'auto. A Ospedaletto Lodigiano, la macchina è stata controllata dalla Stradale: la ragazza di 21 anni ha tentato di nascondere un orologio, poi risultato essere uno dei due Rolex rapinato a Forte dei Marmi. Il secondo orologio era invece in possesso di uno dei due marocchini. Durante le perquisizioni sono stati trovati gli indumenti indossati nel corso della rapina e una bomboletta spray al peperoncino, I due marocchini sono stati fermati per rapina e le due donne denunciate. Lo straniero che in passato si era dichiarato minorenne, all'esito degli accertamenti è risultato avere 19 anni. Il fermo è già stato convalidato dal gip di Lodi che ha trasmesso gli atti all'Autorità Giudiziaria di Lucca.