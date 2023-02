Da mesi dormiva di notte in discarica

La discarica di San Vittore Olona era diventata il suo "letto".

Dormiva in discarica

Da mesi scavalcava le recinzioni della discarica di San Vittore Olona e lì restava a dormire. Si tratta di un uomo, di circa 50 anni, di origini marocchine, che è stato trovato dalla Polizia locale del comandante Ermanno Taeggi e dai Carabinieri mentre stava dormendo proprio vicino ai cassoni usati per gettare i rifiuti. La mattina di giovedì 16 febbraio 2023, gli agenti e i militari sono passati all'azione: dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, intorno alle 7 si sono infatti presentati nella struttura di via Battisti. E qui, in un giaciglio di fortuna, hanno trovato l'uomo che dormiva.

I provvedimenti

L'uomo era senza documenti ed è stato portato nella caserma di Cerro Maggiore per l'identificazione e il fotosegnalamento. Ora per lui arriverà la denuncia per le sue dormite abusive.