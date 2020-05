Da lunedì riaprono palestre e piscine e da mercoledì si potrà uscire dalla Lombardia

La prossima settimana sarà davvero importante per la Lombardia e per tutto il Paese per il ritorno ad una nuova normalità. Una ordinanza regionale riapre da lunedì palestre, piscine, circoli culturali e ricreativi e parchi divertimento, mentre il Governo, nella serata di ieri, ha deciso di far cadere i confini regionali: da mercoledì si potrà uscire dalla Lombardia.

Da mercoledì si potrà uscire dalla Lombardia

Come detto il via libera all’uscita dalle Regioni è arrivato nella serata di ieri: il Governo, attraverso le parole del ministro della Salute Roberto Speranza ha confermato la data prevista dal Dpcm, ovvero quella del 3 giugno, per tutti senza distinzioni da nord a sud. “Al momento non ci sono ragioni per rivedere la programmata riapertura degli spostamenti. Monitoreremo ancora nelle prossime ore l’andamento della curva” ha detto il Ministro. Via libera quindi agli spostamenti fra regioni: la mobilità non sarà più consentita per motivi di lavoro e sanitari.

Riaprono palestre e piscine

Un cambiamento davvero “epocale” quello del 3 giugno, che lunedì in sarà preceduto da un serie di nuove aperture in Lombardia che sono state ufficializzate in una ordinanza firmata da Attilio Fontana e valida sino al 14 giugno. Riapriranno palestre, piscine, circoli culturali e ricreativi l’attività fisica all’aperto potrà essere eseguita nel rispetto delle misure di distanziamento di 2 metri previste dal Dpcm vigente. Via libera anche all’accesso nei parchi tematici e di divertimento, oltre che nei parchi faunistici. Tutte queste attività dovranno rispettare le puntuali indicazioni contenute nelle ‘linee guida’ approvate dalla Conferenza delle Regioni. L’ordinanza conferma, poi, l’obbligo su tutto il territorio regionale di portare la mascherina o altri indumenti utili a coprire le vie respiratorie anche all’aperto. Resta obbligatoria anche la misurazione della temperatura per il datore di lavoro e per i dipendenti; così come la stessa misura continua a valere anche per i clienti dei ristoranti. Permane, infine, il blocco delle slot machines nei locali pubblici.

È possibile leggere la nuova ordinanza della Lombardia e gli allegati qui.

Servizi per l’infanzia e l’adolescenza

Dal 15 giugno è previsto anche l’inizio dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza (dai 3 ai 17 anni) e le attività di spettacolo. Fatta salva la possibilità di svolgere le prove in assenza di pubblico già a partire dal 1° giugno Sempre nel rispetto di quanto previsto delle regole delle ‘linee guida’ interregionali.

