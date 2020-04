Da Londra a Castano: il ritorno a casa è un’odissea

Da Londra a Castano: l’avventura del rientro in Italia per Filippo Falchi, classe 1996.

Da Londra a Castano: il racconto di Filippo

“Sono ormai anni che mi trovo a Londra, prima per studio e ora per lavoro. Quando però ho visto, a marzo, come si mettevano le cose a livello sanitario in Inghilterra, per quanto riguarda il Coronavirus, e appurato di poter continuare a lavorare da remoto, ho preferito tornare dalla mia famiglia a Castano, mettendomi ovviamente in auto quarantena”. Una decisione importante quella del castanese Filippo Falchi, classe 1996, che però gli ha fatto vivere una vera odissea per poter tornare a casa sua.

Leggi l’articolo completo sul numero di Settegiorni in edicola da venerdì 3 aprile e sul nostro sfogliabile.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE