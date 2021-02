Dà in escandescenza, si denuda e dà l’allarme bomba: arrivano i Carabinieri. E’ accaduto venerdì 12 febbraio, in via Sempione a Baranzate. intorno alle 16, un marocchino, classe 1979, per cause in fase di accertamento dà parte delle forze dell’ordine, ha creato non pochi guai, tanto da richiedere l’intervento di ben tre auto dei Carabinieri.

In via Sempione, pattuglie da Arese e Bollate per calmare l’uomo che ha dato in escadenscenza, credeva ci fosse una bomba in un locale e ha iniziato a gridare, agitarsi, danneggiare auto in sosta. Non contento, ha anche iniziato a denudarsi, bivaccando e facendo danni a ciò che incontrava sino all’arrivo degli Uomini dell’Arma che, non con poche difficoltà, lo hanno tranquillizzato e riportato alla calma. Accertamenti in corso.