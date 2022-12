Dà in escandescenza allo sportello del cittadino e spacca tutto

Una donna di 49 anni è stata trasportata in ospedale dopo aver dato in escandescenza e aver distrutto un monitor e un plexiglass allo sportello del cittadino di Rho.

Dà in escandescenza e spacca tutto

Una donna di 49 anni, già nota alla Polizia locale per altri episodi simili, si è presentata martedì 27 dicembre al Quic – Sportello del cittadino di via De Amicis, chiedendo informazioni sui documenti dei propri figli.

Non accettando le risposte degli impiegati, ha dato in escandescenze. Con una notevole forza è riuscita a spaccare la lastra di plexiglass montata davanti al desk da quando è in corso l’emergenza Covid. Quindi, raggiunta la scrivania del personale, ha sollevato il monitor del computer e lo ha gettato a terra. Infine, si è scagliata contro gli addobbi natalizi dell’ufficio, danneggiandoli completamente.

La chiamata alla Polizia

I dipendenti hanno allertato la Polizia locale, prontamente intervenuta sul posto. Gli agenti hanno chiamato il 118 e trasportato la donna all’ospedale di Garbagnate Milanese per opportuni controlli. La donna è stata dimessa in serata.

A carico della 49enne, già protagonista di altri episodi avvenuti al Quic, è scattata una denuncia per danneggiamenti.