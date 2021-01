Dà fuoco a un’automobile sulla Saronnese: incredibile episodio accaduto sulla statale al confine tra Legnano, Rescaldina e Castellanza.

Dà fuoco a un’automobile sulla Saronnese

Si è avvicinato all’auto, che si trovava parcheggiata in un posteggio lungo la Saronnese, e le ha dato fuoco. E ora le Forze dell’Ordine sono al lavoro sulle immagini delle telecamere che hanno ripreso l’autore dell’incendio in azione.

Tutto è successo in pochi istanti, lungo la Statale, al confine tra Legnano, Rescaldina e Castellanza. L’uomo, si sarebbe avvicinato a una C1 nera parcheggiata, avrebbe estratto del liquido infiammabile e poi dato fuoco alla vettura. Alcuni passanti avrebbero notato la scena e dato l’allarme. L’uomo è fuggito, intanto sul posto erano arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Legnano insieme ai Carabinieri. I militari hanno acquisito i filmati della videosorveglianza della zona e ora sono al lavoro per rintracciare l’individuo.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE