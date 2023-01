Dà in escandescenza in casa, la mamma ha un malore e muore

Giovane dà in escandescenza in casa a Canegrate, la madre accusa un malore e poi muore.

Giovane crea scompiglio in casa, poi la tragedia

La serata si è trasformata in tragedia. E' quello che è accaduto ieri, lunedì 23 gennaio 2023, a Canegrate. Erano circa le 19 quando un giovane, 34 anni, molto agitato, ha iniziato a creare scompiglio nella casa in cui abitava, nel quartiere Cascinette. Pochi istanti dopo era già partita la richiesta di intervento e sul posto è arrivata una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Parabiago. Insieme a loro anche due ambulanze, una della Croce rossa di Parabiago e l'altra della Croce rossa di Busto Arsizio affiancate dall'automedica dell'ospedale.

Il triste epilogo

La madre del 34enne, donna di 54 anni, è stata colta da malore. Una delle ambulanze ha trasportato la donna, in codice rosso, all'ospedale di Legnano e il figlio, in codice verde, in quello di Busto Arsizio. Il 34enne è stato trattenuto nel nosocomio in osservazione. Dramma per la madre che è deceduta poco dopo.