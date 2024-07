"Da anni non possiamo fare pipì, il Comune risolva la situazione"

«I bagni non esistono più, sono diventati un magazzino pieno di spazzatura e oggetti vari, la piazza è sempre sporca e piena di rifiuti lasciati da bande di ragazzi che ogni sera si ritrovano e lasciano sporco ovunque. Lavorare in questo modo è veramente impossibile».

Rabbia degli ambulanti del mercato del giovedì

Rabbia degli ambulanti del mercato che ogni giovedì si ritrovano in piazza Marina d’Italia a Rho, nella zona del quartiere di San Paolo per il mercato settimanale. «Non possiamo fare la pipì - spiegano ironicamente i commercianti che hanno contattato la nostra redazione - I bagni chimici di cui possediamo le chiavi sono inagibili da tempo in quanto sono stati vandalizzati e sono pieni di rifiuti di ogni genere, ci sono perfino delle biciclette».

"Non abbiamo mai avuto risposte dall'amministrazione comunale"

Gli ambulanti sono arrivati a Settegiorni dopo aver contattato più volte, senza successo, l’Amministrazione comunale. «Non abbiamo mai avuto risposte - affermano gli ambulanti - Adesso però è arrivato il momento di trovare una soluzione sia per quanto riguarda l’inagibilità dei bagni sia per la pulizia della piazza visto che noi paghiamo regolarmente le tasse per l’occupazione e la pulizia del suolo pubblico».