Da 24 ore non si hanno notizie di Filippo: la famiglia chiede aiuto per trovarlo

Da 24 ore non si hanno notizie di Filippo Calculli: la famiglia chiede aiuto per trovarlo

“Ho bisogno del vostro aiuto” . Così inizia il messaggio di richiesta di aiuto di Marco Calculli. Da circa 24 ora infatti l’uomo e la sua famiglia non hanno notizie del padre Filippo. L’anziano si è allontanato da casa, in via Papa Giovanni XXIII a Rho. A causa di un ictus cammina a fatica è alto 160 centimetri e pesa 90 chili. Indossa un giubbotto nero e pantaloni della tuta neri .

“Se lo vedete in giro contattatemi via messenger o al numero 3346807821. Abbiamo già denunciato la scomparsa alle autorità”.