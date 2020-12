Da 20 anni volontario nella lotta ai tumori: assessore premiato

Da 20 anni è volontario della Lilt: l’assessore di Dairago Emanuele Brumana viene premiato per il suo servizio.

Assessore volontario Lilt

L’assessore ai Lavori pubblici e Commercio Emanuele Brumana premiato per il suo servizio ventennale con la Lega tumori di Legnano. La Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) riconosce infatti l’attività dei suoi volontari, premiandoli al raggiungimento di traguardi importanti: cinque, dieci e vent’anni di lavoro all’interno dell’associazione. E questa volta tocca all’assessore dairaghese, che è attivo con l’ente dal 2000.

Le parole di Brumana

Brumana è davvero emozionato per il riconoscimento attribuitogli.

“Voglio cogliere l’occasione per estendere il mio ringraziamento alla Lega tumori di Legnano e ringraziare tutte le organizzazioni di volontariato, attive in tutti gli ambiti – ha commentato – Un grazie sincero anche alla Protezione Civile di Dairago e al presidente, Marino Colombo, per il loro prezioso e indispensabile aiuto alla comunità dairaghese, soprattutto in questo periodo difficile. Questo è un evento importante e che mi fa piacere, sono davvero emozionato. Non rende giustizia il semplice grazie. Il volontariato comprende tutto un mondo fatto di sacrifici e impegno per aiutare gli altri. È una fonte essenziale e importante, che evidenzia il lato più bello dell’umanità, l’aspetto più nobile. Essere volontario significa darsi agli altri senza pretendere nulla in cambio. Purtroppo ho avuto intorno a me persone che se ne sono andate per questa terribile malattia, quindi mi sono sentito di dare un contributo per le altre famiglie. Rimasi stupefatto per la gentilezza che mi avevano riservato Anna Daverio (coordinatrice della sezione legnanese della Lilt, ndr) e gli altri volontari”.

