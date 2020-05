Cusago, scontro di gioco nel cuore della notte: una 25enne in ospedale

Un leggero infortunio dovuto ad uno scontro di gioco a Cusago costringe una 25enne a farsi portare all’ospedale San Carlo. La particolarità? I fatti si sono svolti all’1.30 di notte.

Un infortunio dovuto ad uno scontro di gioco occorso ad una ragazza di 25 anni ha reso opportuno l’invio di una ambulanza della Croce Verde di Trezzano in viale Europa a Cusago. Cosa c’è di strano? Che, secondo quanto riporta il sito di Areu, i fatti si sono svolti nel cuore della notte tra venerdì e sabato, quando era già passata l’1.30. La giovane è stata portata all’ospedale San Carlo di Milano in codice verde. Le sue condizioni non destano dunque preoccupazioni.

Cesate, intossicazione etilica per una 45enne

Nella notte appena trascorsa si segnala anche una intossicazione etilica occorsa ad una donna di 45 anni a Cesate: sul posto poco prima della mezzanotte i carabinieri di Rho e una ambulanza della Croce Viola, ma la donna non ha avuto bisogno di essere condotta in ospedale. Attorno alle 22.30, invece, un 34enne si è ribaltato con la propria auto in tangenziale ovest, sul tratto che conduce a Melegnano. E' intervenuta l'Ats di Novate, che ha portato l'automobilista in codice verde all'ospedale di Melegnano.