Cusago, malore fatale per un 89enne

Un 89enne ha avuto un malore a Cusago in via Fratelli Cervi ed è deceduto. E' successo poco dopo le 13 di oggi, mercoledì 6 maggio. Come riporta Areu, inutile l'intervento di una automedica e di una ambulanza da Milano: l'anziano è stato dichiarato morto sul posto.