Cuore di Donna saluta la guerriera Lucia

Il ricordo

E' venuta a mancare a 55 anni Lucia Cerini, di Robecchetto. A ricordarla con affetto l'associazione Cuore di Donna.

Addio a Lucia Cerini: il ricordo commosso di Cuore di Donna

Si sono svolti stamani, lunedì 14 febbraio 2022, i funerali di Lucia Cerini, robecchettese venuta a mancare a 55 anni a causa di un brutto male.

A ricordarla con grande affetto, l'associazione Cuore di Donna, di cui faceva parte e per la quale si è sempre data molto da fare.

"Lucia era una volontaria attiva dell’associazione. Una splendida donna, che ha sempre affrontato la malattia con il sorriso sulle labbra. La famiglia ha espresso il desiderio di donare all’associazione ciò che era destinato in fiori. Era una donna che non ha avuto una vita semplice, ma che ha affrontato le tante difficoltà sempre con il sorriso sulle labbra; una donna speciale che non si è mai arresa, anche quando la malattia ha avuto la meglio. Mancherai a tutte noi, Lucia. Grazie per l’amicizia è per tutto ciò che hai di bello donato all’associazione con la tua presenza e la tua voglia di vivere".