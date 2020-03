CultOra: pillole quotidiane di cultura dal Comune di Rescaldina. I cittadini, dal lunedì al venerdì, potranno guardare, sul canale You Tube e sulla pagina Facebook del Comune, diversi video su letteratura, arte, musica, territorio e cinema. Un’opportunità per rimanere attivi e curiosi nonostante questo periodo di forte emergenza.

L’Amministrazione spiega ai cittadini il progetto CultOra, coordinato da Mario Domina, storico bibliotecario, che non si è mai fermato nel produrre video letture e consigli di lettura già dall’inizio dell’emergenza: “In questo momento delicato dove tutti gli eventi culturali sono stati necessariamente annullati, il Comune di Rescaldina ha deciso di attivare una serie di iniziative fruibili da casa.

Un video al giorno, dal lunedì al venerdì, da guardare sul canale You Tube e sulla pagina Facebook del Comune. Varie le tematiche: letteratura, arte, musica, territorio e cinema. I contributi saranno realizzati volontariamente da cittadini già impegnati nelle attività culturali del territorio”.

Un’occasione per dare qualche suggerimento culturale in questo periodo in cui molte persone sono a casa e con del tempo ritrovato. Ma non solo. “È anche un modo per far sentire ai cittadini che ci siamo, nonostante la distanza fisica che ci separa. Credo che vedere visi conosciuti possa aiutare le persone a ritrovare i propri punti di riferimento, anche se in un’altra forma” commenta l’assessore alla Cultura Elena Gasparri, che aggiunge: “Quanto sta succedendo impone di rivedere drasticamente il nostro stile di vita. Credo che dentro a ogni difficoltà si celi un’opportunità, e spetta a noi trovare forme alternative per dare vita a un cambiamento costruttivo”.

Conclude il sindaco Gilles Ielo: “Rescaldina si è sempre distinta per la grande presenza e collaborazione delle associazioni e dei volontari, che desidero ringraziare anche in questa occasione. Credo che sia importante promuovere iniziative e spunti culturali nonostante il periodo complesso che ci troviamo a vivere, in modo che questo tempo sia occasione di crescita e approfondimento”.

