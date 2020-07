Cuggiono: Esce dalla tabaccheria e viene investito

Sfortunato protagonista un uomo di 50 anni

Ferito alla testa

Investito un pedone in via Vittorio Emanuele. Dopo le 19 di ieri, venerdì 17 luglio, un uomo sulla cinquantina è uscito dalla tabaccheria che si trova su questa strada del centro di Cuggiono ed è stato investito da un’auto di passaggio. Nella caduta l’uomo si é ferito alla testa. Sul posto sono intervenuti un equipaggio della Croce Bianca di Mesero e l’auto medica.

Sul posto anche la Guardia di Finanza

Dopo le prime cure il ferito é stato trasportato in ospedale in codice giallo. Sul luogo dell’incidente due pattuglie della locale stazione dei Carabinieri che oltre ai rilievi hanno dovuto regolare il traffico molto intenso in quell’ora. Ad aiutarli anche due auto della Guardia di Finanza che si trovavano a passare di lì per caso e hanno chiuso un accesso alle strada. Fortunatamente il veicolo procedeva a bassa velocità altrimenti la situazione sarebbe stata molto grave.