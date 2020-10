Cuggiono: due classi della materna in quarantena

Cuggiono: prime classi in isolamento a causa del Covid anche in paese. A vedere sospesa l’attività didattica sono la sezione viola e rosa della materna.

Cuggiono: isolamento per due classi della materna

La notizia è stata confermata oggi, lunedì 26 ottobre 2020: da domani, martedì, per due classi della scuola dell’infanzia del paese sarà attivata la didattica a distanza. Infatti sono stati verificati dei casi di positività al Coronavirus, così la dirigenza scolastica ha deciso di mettere la sezione viola e rosa in quarantena e, da domani, per gli alunni inizierà la didattica a distanza.

