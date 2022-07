CSC Compagnia Svizzera Cauzioni fidejussioni offre un network ampio per gestire i software aziendali.

CSC Compagnia Svizzera Cauzioni esperta in Fidejussioni offre supporto amministrativo e legale per imprese ed entità ingegneristiche che realizzano software per imprese di ogni dimensione e per tutti i settori aziendali – dal semplice programma di contabilità, ai software HR e salari o di gestione ordini, fino all’esteso sistema ERP.

Grazie alla sviluppata rete di segnalatori e di consulenti aziendali, ciò che CSC Compagnia Svizzera Cauzioni può offrire è configurato su misura in base alle esigenze. Il contraente sceglie l’oggetto della consulenza, la compagnia si occupa della soluzione.

Con l’esperienza maturata negli anni nel campo delle soluzioni dei software aziendali, CSC Compagnia Svizzera Cauzioni ha ampliato la propria rete di segnalatori tecnici, offrendo consulenti dedicati ai software per imprese di ogni dimensione e per tutti i settori aziendali – dal semplice programma di contabilità, ai software HR e salari o di gestione ordini, fino all’esteso sistema ERP.

Grazie alla struttura ed all’attenzione specifica, ciò che può offrire la nostra società viene concepito su misura in base alle esigenze di ogni azienda. L’azienda sceglie il contenuto del sistema, i consulenti incaricati si occuperanno di gestire la parte tecnica assistendo la direzione e l’ufficio preposto per l’istruttoria al fine di far combaciare anche in ambito economico l’obiettivo dell’investimento nonché fare in modo che tale investimento risulti il più sicuro, redditizio ed efficace possibile.

Tutti i processi aziendali in un’unica consulenza dedicata ai Business Software. I segnalatori ed i tecnici dedicati, per conto di CSC Compagnia Svizzera Cauzioni, seguiranno la clientela in tutti i processi dell’azienda, sia essa una start-up o una PMI.

Ciò è reso possibile dalla grande capacità della nostra azienda di proporre sempre tecnologie all’avanguardia.

Grazie alla struttura modulare, sarà possibile adattare l’investimento relativo al software esattamente in base alle esigenze specifiche. Inoltre, sarà possibile scegliere il modello aziendale più adatto – basato sul cloud, nel cloud o in locale. L'offerta viene poi completata dai servizi di assistenza e supporto, per una costante consulenza volta alla sicurezza.

