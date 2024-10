Crollo dell'intonaco del soffitto in un'aula dell'asilo

Fortunatamente nell'aula non c'erano maestre e bambini altrimenti il bilancio sarebbe stato peggiore a causa del crollo parziale dell'intonaco dal soffitto di un'aula dell'asilo nido Aldo Moro di Pero

A causare il distaccamento dell'intonaco sarebbero state le infiltrazioni d'acqua

Il crollo di parte dell'intonaco del soffitto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì. A causare il distacco dell'intonaco in diversi punti del soffitto sarebbero state le infiltrazioni d'acqua dal tetto a causa delle abbondanti piogge delle ultime settimane. Ad accorgersi dell'accaduto, subito dopo il momento del pranzo, sono state alcune maestre che hanno visto i calcinacci a terra e su alcuni banchi.

Il sindaco Antonino Abbate ha firmato una ordinanza di chiusura dell'asilo fino a mercoledì

Le maestre hanno immediatamente avvisato l'ufficio tecnico del Comune. Il primo cittadino Antonino Abbate ha subito firmato una ordinanza di chiusura dell'asilo nido di piazza Marconi fino a mercoledì 23 ottobre (compreso), informato il personale e le famiglie dei bambini che frequentano la struttura.

Tecnici al lavoro lunedì per capire i lavori da eseguire per mettere in sicurezza l'asilo

Nella giornata di oggi, lunedì è stato fatto un sopralluogo più accurato, i tecnici stanno stilando una perizia al cui interno sono saranno indicati gli interventi necessari per la messa in sicurezza del soffitto e le possibili tempistiche. Al termine del sopralluogo odierno, la giunta comunale individuerà, nel caso in cui sia necessario, altri spazi dove accogliere bambini e insegnanti duranti i lavori.