Crollo al Galilei: la Lega Giovani punta il dito contro Sala

La Lega Giovani Legnano punta il dito contro il sindaco metropolitano Giuseppe Sala dopo il crollo del controsoffitto al Liceo Galileo Galilei.

Crollo del controsoffitto: "Situazione preoccupante"

Il coordinatore Alfonso Pascarella denuncia:

"Come accaduto nel 2021 è caduta un'altra porzione di controsoffitto al Liceo Galilei di Legnano. Fortunatamente, nessuno è stato ferito ma la situazione dei plessi della scuole superiori, gestiti da Città metropolitana, è davvero preoccupante. Ci appelliamo al sindaco di Città Metropolitana poiché urge un monitoraggio più puntuale delle scuole secondarie di secondo grado. È impensabile e intollerabile che dei nostri coetanei siano costretti a studiare all’interno di strutture pericolanti".

"Sala è il sindaco di tutti gli studenti delle superiori"

I giovani lumbard annunciano un'interrogazione in Consiglio metropolitano:

"Su questo, quindi, ci attiveremo, grazie al consigliere metropolitano della Lega, Raffaele Cucchi, per chiedere a Giuseppe Sala risposte certe su quando saranno previsti interventi di manutenzione risolutivi sull'istituto legnanese. Il sindaco del Pd Sala dovrebbe sapere di non essere solo il sindaco delle ciclabili o dell'Area B, ma anche quello di tutti gli studenti delle superiori. Fin qui la gestione dell'edilizia scolastica in Città metropolitana è stata disastrosa!".