Crollato il soffitto di un'aula al liceo Galilei

Il grande spavento

Nella notte fra il 15 e 16 dicembre è crollato il soffitto di una classe del liceo Galilei di Legnano.

Il crollo improvviso del soffitto

Brutta sorpresa questa mattina 16 dicembre per gli studenti e i docenti del liceo Galileo Galilei di Legnano a causa del crollo del soffitto dell'aula che ospita la 1BC. Nessuna indicazione su quanto accaduto e sulle sue cause è stata data per il momento dalla dirigenza scolastica.

La denuncia dell'Azione studentesca

A parlare di quanto accaduto sono stati anche i giovani di Azione studentesca, che hanno voluto denunciare quanto accaduto.