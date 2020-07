Crollano alcuni calcinacci dell’ex Dopolavoro della Tosi FOTO

Crollano alcuni calcinacci dell’ex Dopolavoro della Tosi: momenti di paura a Legnano. Sul posto i Vigili del Fuoco.

Pezzi di calcinacci crollati a terra. Per fortuna nessuno stava transitando in quel momento. E’ quanto successo nel pomeriggio di oggi nell’immobile del Dopolavoro della Franco Tosi, stabile che rappresenta un pezzo di storia della città di Legnano. In via Micca alcuni passanti hanno infatti segnalato che dal tetto stava cadendo qualcosa. Così sul posto è arrivata subito la Polizia Locale insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino. I pompieri si stanno occupando della messa in sicurezza dell’area mentre gli agenti stanno gestendo la viabilità.

