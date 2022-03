Settimo Milanese

Crolla in strada la parete esterna di un edificio in disuso da anni: vetri e lamiere distruggono tre auto

Crolla parete di un edificio, auto distrutte. Nelle ultime settimane erano iniziati i lavori di smantellamento.

Crollo in strada

E' accaduto nella serata di sabato 19 marzo a Settimo Milanese, in via Turati, poco prima delle 21.

Auto distrutte

La parete esterna di un edificio in disuso da diversi anni è crollata in strada, schiacciando tre automobili parcheggiate in strada. Vetri e lamiere sono crollati in strada, schiantandosi e distruggendo tre autovetture parcheggiate lì sotto. Fortunatamente nessun automobilista o pedone era di passaggio o sarebbe stata una tragedia. Verifiche in corso da parte delle autorità: pare infatti che nelle scorse settimane fossero iniziati lavori di smantellamento della struttura dove è accaduto il crollo.

Vigili del fuoco al lavoro

Sul posto sono accorsi gli equipaggi dei Vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area.