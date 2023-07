Crolla il lampadario della sagrestia, paura tra i fedeli di Arconate

Crolla il lampadario della sagrestia, paura tra i fedeli presenti nel Santuario di Santa Maria Nascente ad Arconate.

La ricostruzione dell'episodio

È successo nel primo pomeriggio di venerdì, mentre nella chiesa si trovavano qualche fedele e una signora che con altre si occupa del cambio dei fiori e del riordino. La porta della sagrestia era aperta quando preceduto da un rumore starno e da uno stridio, improvvisamente il lampadario ha ceduto.

Le conseguenze della caduta

Per fortuna in quell’istante nessuno era fisicamente in sagrestia altrimenti le conseguenze avrebbero potuto essere molto gravi, e tutto si è risolto con uno grande spavento. Il lampadario, che è risultato impregnato di acqua, ha ceduto schiantandosi a terra. Subito è stato chiamato il parroco don Alessandro Lucini. Si provvederà al controllo di eventuali infiltrazioni.

Il "precedente" e il commento di don Alessandro

Le scorsa settimana durante un nubifragio una parte della chiesa era rimasta allagata ma senza danni. «Il lampadario è già stato sostituito e nulla è occorso alle persone presenti» dichiara don Alessandro.