Crolla il controsoffitto del bagno, paura in una casa

Crolla il controsoffitto del bagno

Momenti di grande paura quelli che si sono vissuti la mattina di oggi, martedì 27 febbraio 2024, a Legnano. Erano circa le 11.45 quando in una casa in zona Bernocchi è crollato il controsoffitto del bagno. Nell'abitazione, decisamente vetusta, vivevano una donna marocchina con tre figli, già seguita dai Servizi sociali del Comune.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco del distaccamento cittadino con autopompa ed autoscale, insieme alla Polizia locale. Dalle verifiche condotte si è appurato che il tetto era ammalorato con grosse infiltrazioni di acqua piovana. Per questo si è reso necessario sgomberare la famiglia, che ha trovato ospitalità da parenti. Sul posto anche il tecnico comunale così come Enel e l'azienda gas per il distacco delle utenze per impedire il passaggio nelle zone più critiche. L'intervento si è concluso intorno alle 17. Nessun ferito.