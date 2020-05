Crolla abitazione: arrivano i pompieri – LE FOTO

Crolla abitazione abbandonata in via Puccini a Rho: spavento tra i residenti, ma per fortuna non si sono registrati feriti.

Crolla abitazione abbandonata

Un boato intorno alle 4 di questa mattina, domenica 31 maggio, poi il crollo. Paura nelle prime ore della mattinata di oggi in via Puccini a Rho dove è crollata metà di una vecchia casa abbandonata. A dare l’allarme i residenti della casa vicina che hanno subito allertato i Vigili del fuoco. Le macerie sono cadute all’interno del cortile causando un polverone ernome. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

La rabbia dei residenti

Rabbia tra i residenti delle case vicine, che più volte avevano segnalato la pericolosità della casa all’Amministrazione comunale raccogliendo anche le firme.

La messa in sicurezza

Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia Locale che stanno cercando di mettere in sicurezza la zona, anche se con molta probabilità la casa dovrà essere completamente abbattuta. Circa 20 anni fa, proprio nella stessa casa crollata stanotte, un senzatetto era morto carbonizzato.

