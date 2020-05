Croce Rossa salva un merlo incastrato nel radiatore dell’ambulanza FOTO

Croce Rossa salva un merlo incastrato nel radiatore dell’ambulanza: è successo a Legnano.

La soccorritrice dipendente della Croce Rossa l’ha notato ieri mattina, mercoledì 6 maggio 2020, al cambio del turno della sede di via Pontida a Legnano. Incastrato nel radiatore dell’ambulanza vi era infatti un merlo, finito lì probabilmente in seguito all’uscita dei soccorritori nella notte. La dipendente Cri è quindi riuscita a estrarre il volatile, cercando di non spaventarlo troppo. Poi il merlo è stato accudito con acqua, cibo e coperte. Pian piano l’uccellino (che è una femmina ed è stata ribattezzata col nome di Maggie) sembra stare meglio. E’ stato anche contattato un veterinario: il merlo dovrebbe essere fuori pericolo, per lui tanto riposo e coccole dovrebbero bastare per tornare a spiccare il volo. Oggi, giovedì 7 maggio 2020, sta bene e si sta infatti riprendendo.

