Croce rossa, open day e presentazione dei corsi

Croce rossa, è tempo di open day per il comitato di Legnano e Parabiago.

Croce rossa: “Vieni a conoscere la nostra famiglia!”

«Vieni a conoscere la famiglia Cri Legnano!». È l’invito rivolto per domani, domenica 13 settembre, giorno in cui i soccorritori proporranno dimostrazioni pratiche, sessioni di approfondimento e iniziative per i più piccoli. L’appuntamento è dalle 15 alle 20 in piazza Mercato a Parabiago (via San Michele). Ci sarà la simulazione di soccorso in seguito a un incidente stradale e saranno illustrate le tecniche base di rianimazione e disostruzione delle vie aeree, ma non mancheranno «Bimbi ambulanza» (che consentirà ai bambini di scoprire com’è fatta l’ambulanza) e stand informativi dove sarà possibile conoscere tutte le attività svolte dalla Cri.

Due serate per presentare i corsi per aspiranti volontari

La settimana prossima i riflettori si accenderanno invece sui nuovi corsi per volontari che, come da tradizione, saranno preceduti da due serate di presentazione. L’appuntamento è per martedì 15 e mercoledì 16, con inizio alle 21.15, in viale Cadorna 105 a Legnano. Nell’occasione, tutti coloro che si saranno accreditati (la registrazione è indispensabile vista la necessità di rispettare le norme antiCovid) scopriranno quali sono i passaggi necessari per diventare volontario della Croce rossa e partecipare alle attività sociali, assistenziali e sanitarie svolte dall’associazione sul territorio.

