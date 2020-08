Crivellin: “Mai presa in considerazione la chiusura dell’impianto di compostaggio”

Il sindaco Flavio Crivellin fa alcune precisazioni in merito all’intervista uscita in edicola questa settimana in merito alla situazione dei cattivi odori all’impianto di compostaggio

Crivellin: “Non è in discussione la chiusura dell’impianto”

Il sindaco di Albairate Flavio Crivellin, in merito ad un articolo sugli odori provenienti dal centro di compostaggio, pubblicato sul nostro cartaceo di questa settimana, evidenzia che non sia mai stata in discussione la chiusura dell’impianto su cui invece si stanno concentrando tutti gli sforzi per arrivare al più presto alla soluzione.

Nelle scorse settimane diversi gli interventi dell’Amministrazione in tal senso, culminate con la visita di Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente), alla quale ha fatto seguito una relazione dettagliata sulla situazione, ora in mano all’ente preposto e responsabile della materia, Città Metropolitana

