Criminalità, per le feste Magenta inaugura il progetto «Natale Sicuro»

Per l’Amministrazione comunale di Magenta quello di quest’anno sarà un Natale Sicuro. Questo è infatti il nome dell’iniziativa presentata in Comune dal vicesindaco Enzo Tenti per il contrasto alla criminalità in occasione delle festività natalizie.

Sicurezza, a Magenta arriva il «Natale Sicuro»

A partire da venerdì 6 dicembre, per tutto il periodo natalizio, sarà garantito un aumento delle ore di pattugliamento sul territorio delle forze di polizia, con copertura fino alla mezzanotte. Un progetto reso possibile dalla presenza di Magenta all’interno del progetto regionale Smart City.

Oltre a questo, durante il periodo natalizio verrà introdotto un aumento delle ore di servizio della Polizia Locale fino alle 21 circa, focalizzando la presenza degli agenti soprattutto nel centro storico, spiega il vicesindaco:

«Inizialmente sarà su tre giorni a settimana, vedremo poi di aumentarlo in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. Anche questo è un segnale, un inizio. Nel 2025 andremo poi a incrementare il corpo dei vigili urbani dato che attualmente c’è un concorso aperto, quindi quest’anno riusciamo a fare questi interventi ma con l’anno prossimo verranno sicuramente incrementati».

Per le feste parcheggi gratis in centro

Novità anche per quanto riguarda il fronte della viabilità. Sempre dal 6 dicembre fino al 4 gennaio saranno infatti resi gratuiti sia i parcheggi nel centro storico (nella zona intorno a piazza Liberazione) che all’interno del parcheggio multipiano di via De Gasperi. Questo, afferma Tenti:

«Al fine di agevolare il passaggio delle auto e quindi pensiamo di dare in questo caso un vantaggio indiretto ai commercianti, perché ci sarà più possibilità di parcheggiare in centro».

Dal Comune dunque un incentivo a recarsi a Magenta per i tanto attesi, quanto temuti, acquisti per i regali di Natale. In aggiunta a questo, il parcheggio multipiano resterà aperto durante le domeniche dell’8, del 15 e del 22 dicembre, mentre rimarrà chiuso a Natale, Santo Stefano, Capodanno e all’Epifania proprio per compensare le aperture straordinarie.